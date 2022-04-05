وزير الخارجية الأمريكي: سنحاسب كل من ارتكب مجازر في أوكرانيا

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بمحاسبة كل من ارتكب مجازر في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التقارير عن ما حدث في مدينة بوتشا صادقة.

وأضاف بلينكن في تصريحات مساء اليوم، أنه يجب مواصلة مساعدة أوكرانيا والضغط على روسيا لإيقاف الحرب والدمار في أوكرانيا، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف بلينكن "سنبذل كل الجهود اللازمة لمساعدة النائب العام الأوكراني ولجنة التحقيق الأممية بشأن ما حدث في بوتشا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "ما رأيناه من رعب في بوتشا يعزز عزمنا على محاسبة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قرر إعلان عدد من موظفي البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد أشخاصًا غير مرغوب فيهم، فيما أعلنت إستونيا طرد 14 دبلوماسيًا روسيا وغلق القنصلية في "نارفا" ومكتب السفارة في "تارتو".

كما قررت لاتفيا غلق قنصليتين روسيتين وطرد طاقميهما من الدبلوماسيين الروس.

وتعهدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم بالعمل على فرض عقوبات إضافية على روسيا تتضمن واردات النفط وفرض حظرا بـ10 مليارات دولار على الصادرات إلى روسيا ومن بينها أشباه الموصلات.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها ستفرض حظرًا على دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية باستثناء منتجات الأغذية والمساعدات والطاقة وفرض حظرًا على تحويلات 4 بنوك روسية من بينها بنك VTB.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين مشيرة إلى أن الحكومة الروسية باتت في موقف حرج.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في وقت سابق اليوم إن التهديدات الروسية لن توقف عملنا من أجل السلام.

جاء في تصريح لوزير الخارجية الإيطالي تعقيبًا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي شددت فيها على أن موسكو لن تترك قرار روما بطرد 30 دبلوماسيًا روسيًا "دون رد".