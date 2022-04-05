الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة قتلت ابنتها الرضيعة وألقتها في بالوعة الصرف الصحي بالوراق

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض سيدة الوراق قتله ابنتها الرضيعة

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وائل لطفي

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