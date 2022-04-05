الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملخص مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3.. زواج الكبير

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3.. يبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة 3 من الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي. 

وتشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى  للنجم أحمد مكى في الحلقة 3 أحداثا مثيرة. 

ونقدم لكم خلال هذا التقرير ملخص للأحداث الحلقة 3 من الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى. 

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 من الجزء السادس لمسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى أحداثا مثيرة وكوميدية بعد ظهور الكبيرة فحت والتي تلعب شخصيتها الفنانة سما ابراهيم وهي عمة الكبير وجوني. 

وحضرت الكبيرة فحت لدوار الكبير بعد أن علمت بتهديدات المحافظ للكبير بسحب العمودية من دوار الكبير على أثر اهماله في شؤون المزاريطة بعد أن فقد هدية وأصبح اكبر اهتمامه هو أولاده جوني والعترة. 

وفور ظهور الكبيرة طحن حدثت العديد من المفارقات الكوميدية وذلك بعد أن عنفت الكبير بشكل صارم بسبب قرب ضياع العمودية منه مؤكدا لها انه أصبح سينجل دادي ويقوم بمهام الأب والأم لابنائه فتشير الكبيرة فحت عليه بالزواج ويحاول ان يقنعها بعدد من بنات المزاريطة ولكنها تختار له مربوحة التي تعمل مع خالها في الأرض و وتقوم بأعمال المنزل و ورشة الميكانيكا ولكن يحاول الكبير ان يثنيها عن هذا القرار فتقول له “شكلك مش مظبوط ياض” وهي اللازمة التي صاحبت ظهور الكبيرة فحت طوال الحلقة . 

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3

وتستمر الأحداث بترحيب جوني بالكبيرة فحت والتي ترتاح له بشكل كبير عن شقيقه الكبير وتقول له انها ترغب في تزويج الكبير ولكنه يطلب منها مدة قبل اقامة الفرح للعودة الي فورمته الأصلية ليظهر بشكل لائق خاصة بعد أن إصابته السمنة في حاول الكبير ان يقول له ان الكبيرة حينما تصدر قرار لا ترجع فيه ولكن الكبيرة بالعند في الكبير تمنح جوني فرصة شهرا لعمل دايت والعودة لفورمته الأصلية. 

قد يهمك أيضا:

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 مكتوب| دعاء 4 رمضان 1443

على جانب اخر يبدأ جوني تدريبات شاقة على أنغام اغنية أصالة انا بتخان وتنتهي الحلقة بوقوعه من على احد الآلات الرياضية. 

أبطال مسلسل الكبير اوى الجزء السادس 

مسلسل الكبير اوى الجزء السادس يقوم ببطولته كلا من أحمد مكى و سما ابراهيم وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين ابو حجاج والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتب مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي.

 

 

 

مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير اوى الجزء السادس الكبير أوي مسلسل الكبير الجزء السادس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض للشمس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

تعرف على الأحراز المضبوطة برفقة «دعاء سهيل» خبيرة التغذية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟