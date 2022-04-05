ملخص مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3.. زواج الكبير

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3.. يبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة 3 من الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى والذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.

وتشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى في الحلقة 3 أحداثا مثيرة.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير ملخص للأحداث الحلقة 3 من الجزء السادس من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى.

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 من الجزء السادس لمسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى أحداثا مثيرة وكوميدية بعد ظهور الكبيرة فحت والتي تلعب شخصيتها الفنانة سما ابراهيم وهي عمة الكبير وجوني.

وحضرت الكبيرة فحت لدوار الكبير بعد أن علمت بتهديدات المحافظ للكبير بسحب العمودية من دوار الكبير على أثر اهماله في شؤون المزاريطة بعد أن فقد هدية وأصبح اكبر اهتمامه هو أولاده جوني والعترة.

وفور ظهور الكبيرة طحن حدثت العديد من المفارقات الكوميدية وذلك بعد أن عنفت الكبير بشكل صارم بسبب قرب ضياع العمودية منه مؤكدا لها انه أصبح سينجل دادي ويقوم بمهام الأب والأم لابنائه فتشير الكبيرة فحت عليه بالزواج ويحاول ان يقنعها بعدد من بنات المزاريطة ولكنها تختار له مربوحة التي تعمل مع خالها في الأرض و وتقوم بأعمال المنزل و ورشة الميكانيكا ولكن يحاول الكبير ان يثنيها عن هذا القرار فتقول له “شكلك مش مظبوط ياض” وهي اللازمة التي صاحبت ظهور الكبيرة فحت طوال الحلقة .

مسلسل الكبير اوي الجزء السادس الحلقة 3

وتستمر الأحداث بترحيب جوني بالكبيرة فحت والتي ترتاح له بشكل كبير عن شقيقه الكبير وتقول له انها ترغب في تزويج الكبير ولكنه يطلب منها مدة قبل اقامة الفرح للعودة الي فورمته الأصلية ليظهر بشكل لائق خاصة بعد أن إصابته السمنة في حاول الكبير ان يقول له ان الكبيرة حينما تصدر قرار لا ترجع فيه ولكن الكبيرة بالعند في الكبير تمنح جوني فرصة شهرا لعمل دايت والعودة لفورمته الأصلية.

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على جانب اخر يبدأ جوني تدريبات شاقة على أنغام اغنية أصالة انا بتخان وتنتهي الحلقة بوقوعه من على احد الآلات الرياضية.

أبطال مسلسل الكبير اوى الجزء السادس

مسلسل الكبير اوى الجزء السادس يقوم ببطولته كلا من أحمد مكى و سما ابراهيم وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين ابو حجاج والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتب مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي.