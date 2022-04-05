محافظ بني سويف: تبطين 452 كيلو مترا من الترع

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تبطين 452 كم بتكلفة زادت عن مليار و34 مليون جنيهاً،وجار العمل في 43 عملية،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 905 كم تقريباً بتكلفة 2 مليار و499 مليون جنيهاً تقريباً ،لتخدم 361 ألفًا و390 فداناً، من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 681.4 كم تخدم زمام 221 ألف و793 فداناً باعتمادات تقدر بمليار و714 مليون و700 ألف جنيهاً، في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 223 كم تخدم زمام 139 ألف و598 فداناً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والذي أعده المهندس نصر البلاصي وكيل الوزارة، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة.

تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية.

وفى سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الاقماح، والذي من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل الجاري.