الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: توزيع 23 ألف كيلو لحوم طازجة من مشروع الصكوك

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم اليوم توزيع 23 ألف كجم لحوم طازجة من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة وتوزعها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ضمن مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم توزيع اللحوم على عملاء تكافل وكرامة والأسر المسجلة بالتضامن الاجتماعي لضمان وصولها لمستحقيها. 

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف ضمن مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة "هدية الرئيس" على عدد من دور الأيتام بالقاهرة لإدخال البهجة لنفوسهم بمناسبة شهر رمضان وذلك ضمن مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة أنه يتم توزيع هدية الرئيس في كافة أحياء العاصمة مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأكد د. أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الكراتين التي سيتم توزيعها إلى ٥٠٠ ألف كرتونة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف مع الأسر الأكثر احتياجا ببعض الغذائية.

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