دورات تدريبية للعاملين في مجال التحول الرقمي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية الدورات التدريبية وتهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المصالح الحكومية المختلفة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه فى إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة البحيرة فى مجال رقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الإجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفين.

من ناحية أخرى، أشارت مروة منصور مدير عام مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالبحيرة أن الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التأهيلية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتنفيذ ورشتي عمل تهيئة التحول الرقمي، مع الاهتمام بالمستوى المطلوب الذي يتم تقديمه في جميع المصالح الحكومية المختلفة في مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ - ٣٠ من مارس الماضي، فى ادارة التدريب بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة وبلغ عدد المتدربين خلال اليومين 50 متدرب تحت إشراف منال أبو ضاهر مدير إدارة دعم واتخاذ القرار.