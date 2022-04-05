الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خطوة جديد في مسيرة الكاتدرائية لتدريب الشباب على سوق العمل

الكنيسة
الكنيسة

انتهت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، من تلقي السير الذاتية للشباب الراغب في التدريب على سوق العمل في مجالات الحسابات والشئون قانونية والـ IT  والإعلام وشئون العاملين والهندسة.

وعلمت «الدستور» من مصادر كنسية، أن الكنيسة شكلت لجنة من الكوادر في كل مجال من المجالات الـ6، لاختيار السير الذاتية المقرر لها أن يتدرب ذويها في دورات البطريركية.

ومن المقرر أن يقوم بتدريب الشباب خريجي 2021 -2022، نخبة من الخبراء والمتخصصين في كل مجال من المجالات الستة.

هذا وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توسعًا في بلاد المهجر مؤخرا، فأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قيام الأنبا إيليا أسقف الخرطوم، والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان، والقمص داوود لمعي راعي كنيسة القديس العظيم مارمرقس بحي كليوبترا بمصر الجديدة، بوضع حجر الأساس لكنيسة قبطية أرثوذكسية جديدة فى مدينة يرول بجنوب السودان.

وفي سياق متصل، كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالقاهرة القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا انطونيوس، بايون، نيوچيرسي، حيث عرض على قداسة البابا موضوع خاص بشراء أرض بجوار الكنيسة.

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وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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