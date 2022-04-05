هاربان من تنفيذ أحكام.. حبس مسجلي خطر ضبطا بأسلحة نارية بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء حبس مسجلي خطر، لمدة 4 أيام لحيازتهم كمية من الأسلحة النارية بمنطقة المرج .

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية.

وتبين أنهما يستأجران شقتين بدائرة القسم ، ومطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية فى إحدى القضايا "قتل" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، وبحوزتهما "فرد محلى وعدد من الطلقات – فرد خرطوش".

بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.