الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هاربان من تنفيذ أحكام.. حبس مسجلي خطر ضبطا بأسلحة نارية بالمرج

جريدة الدستور

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء حبس مسجلي خطر، لمدة 4 أيام لحيازتهم كمية من الأسلحة النارية بمنطقة المرج .

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شقيقين هاربين من أحكام قضائية.

وتبين أنهما يستأجران شقتين بدائرة القسم ، ومطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية فى إحدى القضايا "قتل" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، وبحوزتهما "فرد محلى وعدد من الطلقات – فرد خرطوش".

بمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط الثلاثاء قسم شرطة المرج الأسلحة النارية

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وائل لطفي

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