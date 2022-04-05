الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الهانجر».. مسابقة تنموية لدعم وتشجيع الأفكار الصناعية الناشئة على التلفزيون المصري

الهانجر
الهانجر

انطلقت حلقات الموسم الثاني من برنامج "اكسب مصنع" والذي يحمل عنوان "الهانجر" على القناة الفضائية المصرية ، و هو عبارة عن مسابقة تنموية يتقدم لها أصحاب الأفكار الصناعية الناشئة ليتم تقييم أفكارهم وفي النهاية يحصل المتسابق على جائزة مالية تصل قيمتها إلى ٥٠ ألف جنيه، حيث يقدم البرنامج جوائز للمشروعات الصناعية الناشئة قيمتها مليون جنيه على ألا يقل عدد الفائزين على ٢٠ فائز.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الهناجر الموسم الثاني من إكسب مصنع والذي يقدمه الصحفي الاعلامي حسين معوض، من أحمد فاروق ممثل مبادرة رواد النيل، خالد عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات، أحمد الليثي ناصف عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان، أحمد حسين، من هيئة الرقابة المالية والمشرف على التمويل متناهي الصغر، أحمد طاهر، استاذ الجامعة الأمريكية، يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، معتز بهاء الدين رئيس المطور الصناعى سي بي سي، معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أحمد حلمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، أحمد عبد الرازق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، والخبيرة المصرفية سهر الدماطي.

و يذاع البرنامج يوميا فى رمضان الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على الفضائية المصرية.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من المسابقة التلفزيونية "اكسب مصنع" انطلق فى رمضان ٢٠٢٠ وفاز فيه ١٦ متسابق بجوائز البرنامج وقيمة الجائزة ٥٠ ألف جنيه بإجمالي ٨٠٠ ألف جنيه مقدمة من ببنوك الأهلي والقاهرة وشركة تنمية والمطور الصناعى سي بي سي واتحاد الصناعات المصرية.

الموسم الثاني اكسب مصنع برنامج اكسب مصنع الهانجر الفضائية المصرية مسابقة تنموية الأفكار الصناعية البرنامج

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