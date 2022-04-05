الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النقابات العمالية توقع بروتوكول تعاون مع نقابات الاتحاد التونسي للشغل

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت نقابتي الصحافة والطباعة والإعلام والعامة للنقل البحري بروتوكول تعاون مع ممثليها التابعة للاتحاد التونسي للشغل، وذلك في حضور عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.

وأكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة، بأن الهدف من هذا البروتوكول هو التضامن حول القضايا النقابية والعمالية التي تهم البلدين بالإضافة إلي الدفاع عن القضايا العمالية المشتركة أمام المنظمات والاتحادات الدولية.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري بهذا البروتوكول لأنه يساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والبيانات عن الأنشطة النقابية في كلا البلدين وكذلك تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية وتدريبية وتبادل الخبرات المهنية لتطوير العمل بين النقابات المصرية التونسية.

وهذا وقد وقع علي البرتوكول من الاتحاد التونسي للشغل محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإعلام ووجيه زيدي الكاتب العام لنقابة النقل.

الصحافة والطباعة بروتوكول تعاون النقابة العامة للكيمياويات النقابة العامة للصحافة القضايا النقابية والعمالية النقابة العامة للنقل البحري ورش عمل

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