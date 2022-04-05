الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

قريطم: مصر حققت نجاحات ضخمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالخطوات الناجحة التي حققتها الدولة المصرية، في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. قائلا: إن مصر قطعت شوطا طويلا لتأمين احتياجاتها من الكهرباء والطاقة المتجددة، طوال السنوات الماضية وحققت أهدافها بنجاح تام، وهو ما يظهر في انعدام انقطاعات الكهرباء ووجود فائض يسمح بالتصدير للخارج. علاوة على استمرار وتواصل كافة مشاريع التنمية.

ونوه قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،  إلى نجاح وزارة الكهرباء في التعاون مع شركة سيمنس الألمانية، فى تنفيذ 3 محطات عملاقة، لتوليد الكهرباء فى بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات. قائلا: إن هذا تم بوعي شديد ورؤية مستقبلية من جانب القيادة السياسية المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن “نجاح وزارة الكهرباء، فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، بلغت أكثر من  28 ألف ميجاوات، يضاف الى ذلك مشاريع واعدة من جانب الدولة المصرية في مجال الطاقة المتجددة. فاستراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، إلى نحو42٪ بحلول عام 2035”.

واختتم  قريطم بوجود ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وحيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة، لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.  وهو إنجاز ضخم في مجال الطاقة يحسب للدولة المصرية وقيادتها.

وزارة الكهرباء مجلس النواب النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب الطاقة الكهربائية

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