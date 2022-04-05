الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مطاردة مع المارة.. تفاصيل ضبط سائق بسيارة مسروقة ببولاق الدكرور

ضبط سائق
ضبط سائق

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط المتهم بسرقة سيارة من أحد شوارع منطقة فيصل، ببولاق الدكرور.

وتبين أنه سرق السيارة من ربة منزل في القاهرة، وأثناء سيره بالشارع، تعرض لحادث اصطدام بسيارة، مما دفع عدد من المارة لمطاردته.

واعترف المتهم عقب ضبطه أمام رجال المباحث بسرقة السيارة، وتبين أنه سابق اتهامه في عدة قضايا، وأرشد عن مكان ارتكابه السرقة بالقاهرة، وتم التوصل لمالكة السيارة.

وتم ضبط المتهم بعد تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغا يفيد مطاردة عدد من المارة بأحد شوارع منطقة فيصل في بولاق الدكرور لقائد سيارة ملاكي، نتيجة اصطدامه بسيارة في الشارع.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على السيارة التي يقودها، وتبين أنها مسروقة من القاهرة، واعترف المتهم بسرقتها.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تحريات مباحث الجيزة ضبط سرقة سيارة بولاق الدكرور فيصل

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وائل لطفي

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