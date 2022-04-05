«الإحصاء»: 1.7 مليون نسمة زيادة في عدد السكان

واصلت أعداد السكان داخل مصر، ارتفاعها، لتسجل 103.1 مليون نسمة خلال شهر مارس 2022 مقابل 102.8 مليون نسمة خلال شهر يناير 2022، بينما كان عدد السكان قد بلغ 101.4 مليون نسمة خلال شهر يناير 2021، بزيادة 1.7 مليون نسمة خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع أعداد السكان الذكور إلى 52.9 مليون نسمة خلال شهر يناير 2022 مقابل 52.2 مليون نسمة خلال شهر يناير من العام السابق عليه، كما ارتفعت أعداد السكان الإناث من 49.2 مليون نسمة لـ49.9 مليون نسمة خلال فترة المقارنة ذاتها.

ورغم ارتفاع عدد السكان إلا أن أعداد المواليد والوفيات سجلت تراجعًا عن السنوات السابقة، إذ انخفضت أعداد المواليد إلى حدود 185.3 ألف مولود خلال شهر يناير 2022 مقابل 168 ألف مولود خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما سجل عدد وفيات المصريين انخفاض طفيف من 69.5 ألف حالة وفاة لـ 69 ألف حالة وفاة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وبحسب تقرير سابق لجهاز الإحصاء، فإن عدد المواليد تراجع إلى ٢.١٥٩ مليون مولود خلال عام ٢٠٢١ مقابل ٢.٢٣٥ مليون مولود خلال عام ٢٠٢٠، كما بلغ حجم الزيادة الطبيعية فى عدد السكان– أى الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات– حوالى ١.٤٣١ مليون نسمة خلال العام الماضى، أى أن لدينا زيادة فرد كل ١٤ ثانية ومولود كل ٢٠ ثانية.

وتكمن خطورة أزمة الزيادة السكانية فى وجود ارتباط وثيق بين متوسط عدد أفراد الأسرة ومعدلات الفقر، فكلما زاد حجم الأسرة تدنت خصائصهم وارتفعت نسب الفقر بينهم، حيث أن الأسر التى تتكون من ١-٣ أفراد، تبلغ نسبة الفقر بينهم ٦٪، ترتفع لـ١٢٪ بين الأسر المكونة من ٣-٤ أفراد، وتبلغ ٢٥٪ بين الأسر المكونة من ٤-٥ أفراد، و٤٨٪ بين الأسر المكونة من ٥-٦ أفراد، لكنها ترتفع لأعلى مستوياتها بين الأسر أكثر من ٩ أفراد بنسبة ٨٠٪.