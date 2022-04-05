إشادة أوروبية بتوصيل الغاز للمنازل.. وإنشاء مركز عالمي لتموين السفن في مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وأشار بيان صادر عن وزارة البترول، إلى أنه جرى خلال اللقاء؛ استعراض مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية ومن ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات فى الموانئ المصرية والسوق البحري في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر "إيجبس 2022" مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي، وكذلك نشاط النقل البحرى والنهرى وتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون في خفض الإنبعاثات وإنتاج وتخزين الهيدروجين وتدريب الكوادر ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية، فضلاً عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27.

وأشار “الملا”، إلى أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، لافتًا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ، وأن التكنولوجيات الحديثة تلعب دوراً مهماً في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أهمية تواجد بنية تحتية قوية ومتكاملة فى تحقيق نجاحات قطاعات الطاقة لما توفره من مرونة وحلول وخيارات مختلفة للتعامل مع المشروعات، مشيرًا أن مشروعات كفاءة الطاقة بهذه التسهيلات والمواقع البترولية من شأنها أن تزيد من معدلات تنفيذ ونسب نجاح المشروعات البترولية.

ومن جانبه، أشاد برجر بما حققته مصر من معدلات قياسية في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما تمثله من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى فخره بمساهمة الاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات الطموحة والناجحة بقطاع البترول سواء بالتمويل أو بتقديم الدعم الفني.

وذكر أن هناك مجالات وفرص عديدة لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص اعتزام إحدى شركات الملاحة البلجيكية الكبرى القدوم إلى مصر، خلال شهر أبريل الجاري؛ لبحث إمكانية إنشاء مركز عالمي لتموين السفن في مصر.