الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

زواج أحمد مكي.. تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل «الكبير أوي»

الكبير
الكبير

يواصل النجم أحمد مكي تقديم حلقات مسلسل الكبير اوى الجزء السادس، عبر شاشة قناة ON خلال الموسم الرمضاني الجاري. 

وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوى للنجم أحمد مكى والمقرر عرضها مساء اليوم أحداثا كوميدية متنوعة حيث يتزوج الكبير من مربوحة وتقيم المزاريطة حفل الزفاف لمدة ثلاثة أيام. 

 وحققت الحلقات الأولى من العمل نجاحا كبيرا خاصة مع انتظار الجمهور لهذا الجزء بشغف كبير لمعرفة التطورات التي طرأت على شخصيات العمل. 

- ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي

وفي أول ظهور لسما إبراهيم في المسلسل بدور «الكبيرة طحن» عمة الكبير وجوني وحزلئوم، قامت بتوبيخ الكبير على أفعاله وتهديدات المحافظ له بسحب العمودية من دوار الكبير، بعد إهماله في شؤون المزاريطة لارتباطه بتربية أبناءه العترة وجوني. 

بينما قامت الكبيرة طحن بتوبيخ الكبير ظهرت العلاقة بينها وبين جوني على ما يرام رغم أنهما يتقابلان للمرة الأولى ولكنها كانت أكثر ارتياحا لـ جوني، وجاء على لسان الكبيرة طحن «لازمة» طوال الحلقة كانت تقوم بقولها للكبير وهي «شكلك مش مظبوط» 

وتواصلت الحلقة في إطار كوميدي، بعد أن أجبرت «الكبيرة طحن» «الكبير» على اختيار فتاة بعينها وهي مربوحة ابنة قرية المزاريطة، التي تعمل مع خالها في زراعة الأرض وشغل البيت وورشة الميكانيكا ورغم محاولات «الكبير» لاقتراح أي أسماء أخرى إلا أن الكبيرة أصرت على زواجه من مربوحة. 

ورغم إصرار الكبيرة على زواجه بعد أسبوع إلا أنها وافقت على منح جوني مهلة لعمل دايت والعودة إلى فورمته الحقيقية وبعدها يتم زفاف الكبير على مربوحة، وعلى أنغام أغنية أصالة أنا بتخان بدأ جوني تدريباته. 

يعرض مسلسل «الكبير أوي» للنجم أحمد مكي عبر شاشة قناة ON يوميا في رمضان، وفي تمام الساعة السادسة والثلث مساء.

- أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس 

مسلسل «الكبير أوى» من بطولة أحمد مكي وسما إبراهيم وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل والحسين أبوحجاج وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي.

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