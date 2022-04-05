هل قطرة العين تفطر الصائم في شهر رمضان الكريم.. دار الإفتاء تجيب

تزايد البحث خلال هذه الفترة، عبر محركات البحث الإلكترونية، عن قطرة العين، وهل تفطر الصائم فى شهر رمضان أم لا، خاصة أنه يوجد الكثير من الناس لديهم أمراض بالعين، تستدعى وضع نقاط القطرة خلال نهار رمضان، أى وقت الصيام، الأمر الذى يثير أهتمام الكثيرين من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها .

هل قطرة العين تفطر الصائم؟

وشهدت مواقع البحث الإلكترونية، تردد الآلآف عبر موقع جوجل للبحث عن حكم إستخدام قطرة العين، خلال شهر رمضان أو غيره من الأيام والأوقات التى يصوم فيها المسلم .

دار الإفتاء توضح حكم قطرة العين للصائم

وردت دار الإفتاء المصرية، فى على حكم استخدام قطرة العين فى وقت الصيام، حيث أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل وضع قطرة العين يفسد الصيام؟».

وقال " مستشار مفتى الجمهورية" إن ما يفسد الصوم هو إدخال أي شيء للجوف الذي يعد أحد المنافذ الطبيعية، بينما العين ليست من المنافذ الطبيعية عند الفقهاء.

وأوضح قائلا: «حتى لو وجدت طعم القطرة في حلقك، لكنها لم تدخل من منفذ طبيعي، مباشرة، والله أعلم

فى سياق متصل، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق ، "العلماء اختلفوا فى حكم قطرة العين فذهب الحنفية فى الأصح والشافعية فى ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير فى العين لا ينافيه الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة فى حلقه وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وأشار "جمعة" فى فتوى له : إلى أن المالكية والحنابلة قالا إن التقطير فى العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

وتابع قائلا : الذى نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول فى العين وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة فى الحلق أن العين منفذ لأن وجود الطعم فى الحلق لا يعنى أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.