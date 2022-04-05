الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

24.5 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل

صادرات مصر
صادرات مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لدول حوض النيل إلى حدود 151.3 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل 121.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 24.5%.

وجاءت السودان فى المرتبة الأولى بين دول حوض النيل الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بنحو 92.6 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 63.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، تليها الصادرات المصرية لدولة كينيا والتى بلغت 30.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 34.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما ارتفعت الصادرات المصرية لدولة أوغندا إلى حدود 8.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 6.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وتضاعفت الصادرات المصرية لدولة إثيوبيا من 3.5 مليون دولار لـ8.4 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات لباقى دول حوض النيل من 14.2 مليون دولار لـ11.1 مليون دولار.

أما فيما يخص الواردات، أظهر تقرير الإحصاء انخفاض واردات مصر من دول حوض النيل إلى حدود 37.7 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 42.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت السودان فى المرتبة الأولى بواردات بلغت قيمتها 25.6 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 22.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، تليها كينيا بواردات بلغت 9.7 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 18.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وبلغت واردات مصر من إثيوبيا 1.3 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما بلغت وارداتها من أوغندا 1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 0.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات واردات مصر دول حوض النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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