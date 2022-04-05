الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«المالية»: حوّلنا 465.4 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل ٤٦٥,٤ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٣ شهرًا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» ٥١٠,٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف «معيط»: «خصصنا ١٩٠,٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وستساعد في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي».

وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة ستسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.

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