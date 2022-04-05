مصر في وسائل الإعلام الدولية.. الدعم الخليجي يجذب المستثمرين وطفرة في مشروعات الطاقة

تناولت وسائل إعلام دولية الكثير من الأحداث في مصر، من بينها تناولت الدعم الخليجي وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

وترصد “الدستور” أبرزها ما جاء في وسائل إعلام دولية عن مصر، اليوم الثلاثاء.

"رويترز": الدعم الخليجي لمصر يشجع الاستثمار الأجنبي

أكد خبراء اقتصاديون لوكالة "رويترز"، إن إعلان بعض الدول العربية الخليجية، وعلى رأسها السعودية، دعمهم لمصر للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية، كما أنه سيساهم في طمأنة صندوق النقد الدولي وتلبية متطلباته بموجب معايير الوصول الاستثنائية.

ولفتت الوكالة الدولية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني إلى إعلان المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وتوقيع القاهرة والرياض في ذات الوقت اتفاقية لتشجيع صندوق "الاستثمارات العامة" السعودي على الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى إجراء صندوق أبوظبي السيادي في الفترة الأخيرة محادثات مع مصر بشأن استثمارات تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة، وكذلك الاتفاق بين مصر وقطر على مجموعة من الصفقات الاستثمارية والشراكات بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

وأكد اقتصاديون أن هذا الدعم الدولاري الخليجي لمصر من المرجح أن يساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في سوق الصرف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد قرار البنك المركزي المصري فى ٢١ مارس برفع سعر الفائدة وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار كجزء من الإجراءات المالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الأوكرانية، في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل.

وقال عمرو عدلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة.

وأضاف أنه "هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء على استعداد للدفع بالمال في أوقات الحاجة".

فيما قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إنه من المرجح أن تساعد إجراءات الدعم الخليجية مصر على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معيار الوصول الاستثنائي، مضيفة اتت نظرا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلا من مؤسسات أخرى متعددة الأطراف ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

الاقتصاد

"آراب نيوز" تبرز حرص مصر على استضافة وكالة الأدوية الإفريقية

قالت صحيفة" أراب نيوز"، إن مصر حريصة على استضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية، حيث التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوفد من الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة استضافة المقر الجديد للوكالة.

وتابعت الصحيفة “أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة المقر الجديد لوكالة الأدوية الإفريقية”.

الدكتور مصطفى مدبولي

"إيكو فين": تنامي مشاريع الطاقة الخضراء في مصر

قالت وكالة "إيكو فين" الإفريقية ، والمتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن هناك نموًا متزايدًا في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر تزامنا مع استضافة مصر كوب 27.

وأضافت الوكالة، “أن مصر تستثمر مؤخرا وبكثافة في مشاريع الطاقة الخضراء”.

وسلطت الوكالة، في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني في مصر، الضوء على اتفافية مصر مع النرويج لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

ووقعت مصر، الخميس 31 مارس، مع النرويج اتفاقية بشأن عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال تنمية الطاقات المتجددة.

جرى توقيع الاتفاقية بين ممثلين عن الصندوق السيادي المصري والصندوق النرويجي (نورفند) وشركة سكاتيك النرويجية الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت في مؤتمر صحفي حول الاتفاقية:"العلاقات الممتازة بين بلدينا توسعت، بتوقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة".