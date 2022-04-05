«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو خلال أبريل
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر أبريل، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أولا: أهم العمليات
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم.
2-المحافظة على انتظام الري أسفل الأشجار.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4-جمع كل النواشف و التكتلات و الحشائش خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة، و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.
5-زيادة عدد الخراطيم بمعدل 2 خرطوم لكل شجرة.
6-رفع الفروع من على الأرض بربطها.
7-تقليم أشجار المانجو المحلي والاجنبي ويتم الرش بالمبيد الفطري بعد التقليم.
ثانيا: التسميد
- تسميد اشجار المانجو التي تروى بالتنقيط
- الرية الاولى يضاف 1 ك سلفات نشادر، 1/2ك سلفات ماغنسيوم.
- الرية الثانية يضاف 3 ك سماد مركب 19– 19 – 19.
- الرية الثالثة يضاف 3 ك سلفات بوتاسيوم.
- الرية الربعة يضاف 1 لتر حامض امينى للفدان مرة في الشهر.
- الرية الخامسة يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.
- الرية السادسة يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم.
- التسميد الورقي
يتم الرش الورقى فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الاشجار و يكرر، و يتم استخدام 50جم حديد مخلبي، 150جم ذنك مخلبي، 150جم منجنيز مخلبي،75جم ماغنسيوم، 50جم بوركس، 200جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص).
- ثالثا: برنامج الري
- شهر ابريل كمية المياه 60 لتر/الشجرة.
- يتم التسميد في الثلث الأخير من الري.
- يتم الري يوم بعد يوم لمدة ساعة.
- 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
- رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية
- رش بنش بمعدل 40 سم/ 600 لتر ماء ، مادة ناشرة بمعدل 300سم/ 600 لتر ماء لمقاومة البياض و لفحة الثمار.