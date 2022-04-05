«القوى العاملة» تعلن عن 1700 فرصة عمل جديدة للشباب

وفرت وزارة القوى العاملة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكثر من 1700 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بمحافظة القاهرة.

فرص العمل

وتمثلت فرص العمل المتاحة، في 400 فرد أمن، 22 مهندس كهرباء، 20 مهندس ميكانيكا، 2 مهندس إنتاج، 385 عامل إنتاج، 3 أخصائي مشتريات، 15 فني جودة، 200 عضو فريق، 100 عامل تعبئة، رئيس حسابات، 5 مراقب جودة، 140 مضيف، 200 مندوب توصيل، 100 كاشير، 2 أخصائي مبيعات، 28 فني كهرباء، 20 عامل ماكينة، 3 مشرف، 5 سائق، 2 فني ألومنيوم، 2 فني نجار، 3 فني تركيبات، 20 ميكاترونكس، 2 فني إنتاج، 23 مشغل ماكينات، و2 عامل بوفيه.

نشرة التوظيف بوزارة القوى العاملة

ومن جانبه أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة نجحت خلال شهر إبريل الجاري، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر، من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لـ"قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وذلك بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك الفرص تم توفيرها من خلال 65 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، في 15 محافظة.

وتأتي تلك النشرة الوظيفية تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الشباب والفئات الأكثر احتياجًا وذوي القدرات وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف النشرة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص.

موقع وزارة القوى العاملة

ويتم التقديم في الفرص المتاحة على تلك النشرة، من خاالال الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة، www.manpower.gov.eg، "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.