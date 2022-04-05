شنجهاى الصينية تمدد الإغلاق الصحى بسبب كورونا إلى أجل غير مسمى

قالت السلطات البلدية في مدينة شنجهاي الصينية اليوم الثلاثاء إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب كورونا على 26 مليون من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.



وقبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، سيتعين على المسؤولين انتظار نتائج اختبارات كورونا الجماعية التي أجريت يوم الإثنين، وفحص المصابين ونقلهم إلى منشآت الحجر الصحي.



وسجلت لجنة الصحة في بكين أكثر من 16 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في موجة فيروس كورونا الحالية في الصين والأسوأ منذ عامين.



ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفا من الحالات المسجلة. وفي شنغهاي وحدها ، تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية.



كما تضرر إقليم جيلين شمال شرقي الصين بشدة وسجلت المدينة أكثر من 70 ألف إصابة منذ بداية مارس. ويوم الإثنين،

تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة للمرة الأولى.



وكان من المفترض في الأصل أن يستمر حظر التجول في غرب المدينة من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاثاء، لكن السلطات طلبت من السكان مواصلة البقاء في منازلهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.