الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1173 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الاثنين 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة يوم الاثنين الماضي، سُجلت 792 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و268 حالة في بلدية شانغهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ.

 

وإلى جانب ذلك؛ سُجّلت 62 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.

 

وتم تسجيل 15355 حالة جديدة بدون أعراض يوم الاثنين في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 15239 حالة محلية و116 حالة وافدة، وفقا للجنة.

 

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 13086 حالة في شانغهاي و1680 في جيلين.

 

وبعد تعافي 1899 مريضا يوم الاثنين الماضي، لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حالياً 25060 مريضا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، بينهم 63 مريضا في حالات صحية خطيرة.

 

وفيما لم تُسجّل حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض في البلاد عند 4638 شخصاً.

 

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 157378 حالة، حتى يوم الاثنين الماضي، وذلك يشمل كلاً من الحالات المحلية والوافدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصينى الرئيس إصابة جديدة البر الرئيسي الصيني 73 إصابة كوفيد-19 الرئيسي الصيني بكوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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