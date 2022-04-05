نيبينزيا: استبعادنا من المحافل الدولية لن يساعد فى مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن المحاولات الغربية لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير مسبوقة.

وقال نيبينزيا: "لا يمكن تصور ما يحاول الغرب وآخرون أن يفعلوه مع روسيا، يسعون لاستبعادها من مختلف المحافل المتعددة الأطراف الموجودة في العالم".

وأضاف أن هذه المحاولات "غير مسبوقة"، وأكد المندوب الروسي أن "هذا لن يسهل ولا يحفز ولا يبسط ما يحدث في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا".

كما اعتبر نيبينزيا أن الموقف تجاه الروس في أوروبا أمر لا يمكن تصوره وشدد على عدم وجود كراهية للأوكرانيين في روسيا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في وقت سابق أن المندوبة الأمريكية ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبًا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن فاسيلي نيبينزيا، أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".