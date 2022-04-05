الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة توافق على صفقة لبلغاريا لبيعها طائرات مقاتلة من طراز F-16

طائرة F-16
طائرة F-16

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، على بيع 8 طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى بلغاريا مقابل 1.67 مليار دولار.

 

وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في البنتاجون إن عملية "البيع ستحسن قدرة بلغاريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين القوات الجوية البلغارية من نشر طائرات مقاتلة حديثة بشكل روتيني في منطقة البحر الأسود".

 

لكن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، وعند سؤاله عن بيع مقاتلات F-16، قلل من أهمية الإيحاء بإمكانية ربطها بتزويد بلغاريا بطائرات MIG-29 إلى أوكرانيا.

 

وخلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بلغاريا في 19 مارس، قال رئيس الوزراء كيريل بيتكوف إنه لا توجد مثل هذه الصفقة، مشيرا إلى أن المساعدة يجب أن يوافق عليها البرلمان البلغاري.

الولايات المتحدة طائرات مقاتلة طائرات بلغاريا ولايات المتحدة المتحدة الولايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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