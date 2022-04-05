الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر: ملف اغتيال سليمانى أحد نقاط التفاوض فى فيينا

سليماني
سليماني

قال المدعي العام الإيراني حسين جعفر منتظري، إن طهران ستواصل متابعة ملف مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية للجيش الأميركي "حتى ينال جميع المسؤولين جزاءهم".

 

وأضاف منتظري أن "الملف القضائي متعدد الأوجه، تؤثر فيه كل من الحكومة العراقية والإيرانية، ودول الهيمنة"، وأشار إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات لكن التقدم أقل من توقعاتنا"، وذلك حسب إذاعة "فردا" الإيرانية.

 

وقال منتظري إن بلاده لن تترك "متابعة الملف حتى الانتهاء من هذه القضية، حتى لو استغرق الأمر سنوات"، لافتا إلى أن "الملف له أبعاد دولية ويستغرق وقتا".

 

وكان موقع إذاعة "فردا" نقل عن مصدر مطلع على محادثات فيينا، أن "إغلاق قضية سليماني، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

 

وأضاف المصدر المطلع، أن "الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني"، وشدد على أنه "في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".

اغتيال اغتيال سليمانى فيينا سليماني نقاط التفاوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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