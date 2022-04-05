الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات تركية أمريكية فى مجالات أمن الطاقة والدفاع والاقتصاد

مباحثات تركية أمريكية
مباحثات تركية أمريكية

بحث أنقرة وواشنطن قضايا إقليمية كما استعرضا مسائل أمن الطاقة والتعاون الدفاعي والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

 

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن التقى مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

 

وأضافت أن "الجانبين التركي والأمريكي بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وملفات سوريا وأذربيجان وأرمينيا وإسرائيل".

 

وأوضحت أن "الطرفين استعرضا مسائل أمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية".

 

وأشارت إلى أن الجانبين "أكدا أن المفاوضات التي استضافتها إسطنبول أواخر مارس الماضي، بين الوفدين الروسي والأوكراني، أعطت دفعة إيجابية لمسار المفاوضات".

 

وأوضحت أنهما "شددا على أن تركيا أخذت على عاتقها دورا مهما من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

 

وأضافت أن "الجانب التركي أكد للجانب الأمريكي أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل بعزم مبادراتها الدبلوماسية لإرساء وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية".

 

وتابعت أن الجانبين "أعربا عن ترحيبهما بإطلاق الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية في وقت سابق الإثنين بالعاصمة أنقرة، وأكدا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير إيجابي على مسار العلاقات الثنائية".

اقتصاد امريكية مباحثات باحث الدفاع الاقتصاد تركي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2022

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة