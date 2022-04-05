الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: إيطاليا تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس

إيطاليا
إيطاليا

أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن سلطات روما تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، وسيتم الإعلان عن ذلك يوم الثلاثاء.

 

وحسب معطيات الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع حكومتي فرنسا وألمانيا.

 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحث هذا القرار مع سكرتير الدولة المسؤول عن شؤون الأمن فرانكو غابرييلي.

 

ومن المتوقع أن يلقي دراغي كلمة أمام لجنة برلمانية خاصة للشؤون الأمنية يوم الثلاثاء.

 

ويأتي ذلك على خلفية استدعاء السفير الروسي في برلين إلى الخارجية الألمانية لإبلاغه بطرد 40 موظفا في السفارة الروسية.

 

وتفيد التقارير الإعلامية بأن فرنسا تعتزم طرد ما لا يقل عن 30 دبلوماسيا روسيا.

 

وفي وقت سابق قامت دول أوروبية بطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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