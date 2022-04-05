الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى قضية «أحداث فض اعتصام النهضة»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 22 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

تفاصيل أمر الإحالة 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

 

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت، فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

برئاسة المستشار معتز خفاجي الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 22 متهم ا المعروفة إعلامي ا فض اعتصام النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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