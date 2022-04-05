كواليس خاصة من داخل لوكيشن تصوير مسلسل «دايما عامر»

يسابق صناع وأبطال مسلسل "دايما عامر" الزمن في محاولة منهم للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد للمسلسل خاصًة بعد عرضه عبر قناة الحياة اليوم ومنصة واتش إت الرقمية في أول أيام شهر رمضان المبارك.



ودخل المخرج مجدي الهواري، وصنّاع العمل في معسكر مغلق، مع زيادة عدد ساعات التصوير خاصة أن المسلسل شهد السفر لعدد من الأماكن السياحية في محافظات مصر.



وعن كواليس العمل، تفاعل أهالي وسكان محافظة أسوان والأقصر وأيضا محافظة الغردقة التي سافر إليها طاقم العمل مع الفنانين خاصًة أثناء أداء المشاهد التي غنوا فيها ورقصوا.



ومن ضمن المواقف الطريفة التي تعرض لها طاقم العمل، علمت "الدستور" أن طاقم العمل عندما سافر إلى الأقصر وعندما وصلوا في ساعة متأخرة من الليل رفضوا الإقامة في الفندق المحجوز لهم من قِبل شركة الإنتاج.



وموعد الوصول لهم تزامن مع تعامد الشمس على المعبد وبعد بحث كثير لم يجدوا مكان النوم فعادوا إلى المركب المحجوز لهم، إلا أن اليوم مر ملئ بالضحك، وقضوا أيام مميزة.



وغنوا بعدد من الأغاني في الأتوبيسات الخاصة التي كانوا يصورون بها المشاهد الخاصة بهم، مع الضحك واللعب في الكواليس الخاصة بالعمل، وعادت الفنانة لبلبة أيضًا للغناء من خلال الأغاني التي ستعرض في المسلسل التلفزيوني.



ويغني الفنان محمود العسيلي تتر مسلسل "دايما عامر"، وتحمل الأغنية اسم "اللي ذاكر ذاكر"، خاصًة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش المسلسل عدد من القضايا التي تخص التعليم بشكل جديد.

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

أبطال وصنّاع مسلسل دايما عامر

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي والنجم صلاح عبدالله، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.