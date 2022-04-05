مستشار الأمن القومى الأمريكى: سنعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجارى

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة سوف تعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الأسبوع الجاري.



وأضاف سوليفان - في تصريحات لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن واشنطن تنسق مع حلفائها فيما يتعلق بالعقوبات قائلاً "نستطيع توقع الإعلان عن عقوبات أكثر الأسبوع الجاري، ونحن نعمل على التنسيق مع حلفائنا وشركائنا بشأن ماهية المعايير الدقيقة لذلك، ولكن نعم، هذا الأسبوع سيكون لدينا عناصر ضغط اقتصادي إضافية سنعلن عنها".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عقوبات متعددة ضد روسيا خلال الأسابيع الماضية في أعقاب بدء موسكو عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.