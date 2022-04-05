الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق متنقلة لتطعيم المصلين أمام المساجد عقب انتهاء صلاة التراويح بالبحيرة

حملة لتطعيم المصلين
حملة لتطعيم المصلين أمام المساجد بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم التوجيه بانتشار فرق تطعيم الكورونا أمام المساجد أثناء صلاة التراويح و التجمعات، وذلك من أجل تطعيم الأهالى في رمضان، وذلك لتسهيل تلقي اللقاح داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن الفرق المتنقلة هدفها تقديم خدمات صحية وطبية متميزة  لكافة أهالي مدن وقرى محافظة البحيرة، من أجل الحصول على اللقاح بسهولة ويسر دون معاناة ولحمايتهم من أب تداعيات محتملة للفيروس.

من جانبه، قال الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، إنه يتم متابعة سير عمل الفرق الطبية المتنقلة، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لكافة أهالي البحيرة، تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة، من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وحرصًا من للدولة على الاستمرار في تكثيف الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للقضاء على فيروس كورونا.

وزارة الصحة المواطنين رمضان وكيل وزارة الصحة محافظ البحيرة

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