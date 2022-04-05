الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة الثالثة│ أمير كرارة بـ«البالطو الأبيض» فى قلب تنظيم داعش.. هذا ما جرى

بوستر مسلسل العائدون
بوستر مسلسل العائدون

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون، دخول أمير كرارة قلب تنظيم داعش، داخل إحدى المستشقيات الصحية وهو يرتدي "البالطو الأبيط" ويقوم بدور طبيب، من أجل إنقاذ أحد المتعاونين مع فريق الأمن المصري والملقب بـ"أبو عميرة المصري" الموجود في داعش.

 

وتمكن  "كرارة" من اقتحام تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة  نادين التي تقوم بدورها الفنانة أمينة خليل وضابط المخابرات المصرية "محمود عبدالمغني"، الذين كانوا يقومون بمراقبة التنظيم عن بعد والتحكم في مكالمتهم، مع الحفاظ على السرية التامَّة بينهما وبين المخابرات المصرية.

 

وسلطت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون، على سفر أمير كرارة إلى إحدى المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش، وتمكّن من اختراقهم بصحبة فريقه المكوّن من أمينة خليل وإسلام جمال، من أجل إنقاذ أبومصعب الذي تم اكتشاف خيانته للتنظيم ولكن كانت داعش قد نفذت حجم إعدامها فيه بالفعل، وتم توجيه الخطة لإنقاذ متعاون آخر.

 

قتل أبو مصعب

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون مشهد بكاء أمير كرارة على محمد فراج المعروف بـ"أبو مصعب"، بعدما قام تنظيم داعش بتنفيذ حكم إعدامه، بعد اكتشاف خيانته لهم، ومعرفة أنَّ كراراة هو من قام بتدريبه من أجل زراعته وسط تنظيم داعش.

 

كما شهدت الحلقة التخطيط لعملية إنقاذ لأحد المتعاونين مع فريق الأمن المصري والملق بأبو عميرة المصري الموجود في داعش واكتشافهم لخيانتهم له لصالح الأجهزة الأمنية المصرية، والذي تم توجيهه أن يربط على وجهه رباط شاش ليكون مثل المصابين بالحروق والموجودين بكثرة في هذه المنطقة بسبب الحرب، ثم اللقاء به في مستشفى متطرفة في القرية.

 

وكانت خطة الأجهزة الأمنية باختيار هذه المستشفى لتطرفها وقدرتهم على عملية الإنقاذ بسهولة خاصة أن تنظيم داعش الإرهابي لا يذهب إليها وتركوها من أجل المرضى من أهل البلدة، وترك الأطقم الطبية لمكانهم في المشفى والاعتماد على الأطباء المتطوعين فقط، ويأتي دور الفنان أمير كرارة ليقوم بدور طبيب من أجل عملية الإنقاذ.

 

مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل العائدون حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

يشارك في بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر والمتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير مشاهده في العديد من الدول الأجنبية خارج مصر. 

 

يشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين ، منهم هاني رمزي ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وبعض الفنانين العرب.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أبطال مسلسل العائدون رمضان 2022 مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة مسلسل العائدون العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2022

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة