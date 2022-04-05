العائدون الحلقة الثالثة│ أمير كرارة بـ«البالطو الأبيض» فى قلب تنظيم داعش.. هذا ما جرى

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون، دخول أمير كرارة قلب تنظيم داعش، داخل إحدى المستشقيات الصحية وهو يرتدي "البالطو الأبيط" ويقوم بدور طبيب، من أجل إنقاذ أحد المتعاونين مع فريق الأمن المصري والملقب بـ"أبو عميرة المصري" الموجود في داعش.

وتمكن "كرارة" من اقتحام تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة نادين التي تقوم بدورها الفنانة أمينة خليل وضابط المخابرات المصرية "محمود عبدالمغني"، الذين كانوا يقومون بمراقبة التنظيم عن بعد والتحكم في مكالمتهم، مع الحفاظ على السرية التامَّة بينهما وبين المخابرات المصرية.

وسلطت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون، على سفر أمير كرارة إلى إحدى المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش، وتمكّن من اختراقهم بصحبة فريقه المكوّن من أمينة خليل وإسلام جمال، من أجل إنقاذ أبومصعب الذي تم اكتشاف خيانته للتنظيم ولكن كانت داعش قد نفذت حجم إعدامها فيه بالفعل، وتم توجيه الخطة لإنقاذ متعاون آخر.

قتل أبو مصعب

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون مشهد بكاء أمير كرارة على محمد فراج المعروف بـ"أبو مصعب"، بعدما قام تنظيم داعش بتنفيذ حكم إعدامه، بعد اكتشاف خيانته لهم، ومعرفة أنَّ كراراة هو من قام بتدريبه من أجل زراعته وسط تنظيم داعش.

كما شهدت الحلقة التخطيط لعملية إنقاذ لأحد المتعاونين مع فريق الأمن المصري والملق بأبو عميرة المصري الموجود في داعش واكتشافهم لخيانتهم له لصالح الأجهزة الأمنية المصرية، والذي تم توجيهه أن يربط على وجهه رباط شاش ليكون مثل المصابين بالحروق والموجودين بكثرة في هذه المنطقة بسبب الحرب، ثم اللقاء به في مستشفى متطرفة في القرية.

وكانت خطة الأجهزة الأمنية باختيار هذه المستشفى لتطرفها وقدرتهم على عملية الإنقاذ بسهولة خاصة أن تنظيم داعش الإرهابي لا يذهب إليها وتركوها من أجل المرضى من أهل البلدة، وترك الأطقم الطبية لمكانهم في المشفى والاعتماد على الأطباء المتطوعين فقط، ويأتي دور الفنان أمير كرارة ليقوم بدور طبيب من أجل عملية الإنقاذ.

مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل العائدون حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

يشارك في بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر والمتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير مشاهده في العديد من الدول الأجنبية خارج مصر.

يشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين ، منهم هاني رمزي ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وبعض الفنانين العرب.