تقرير: مصر فى المرتبة الثالثة بقائمة الوجهات السياحية للمسافرين من الشرق الأوسط

رشحت كبرى شركات السفر الرقمي الأمريكية “Sojern” والتي تقع مقراتها في ولاية نبراسكا الأمريكية، مصر من ضمن أهم الوجهات السياحية الشعبية والأكثر طلبا لدى السياح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتحديدا لقضاء إجازة عيد الفطر وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال”.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تكون الفترة من الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري الأكثر ازدحاما في مصر تزامنا مع زيارات السياح لمصر.

ووفقًا لأحدث البيانات من شركة تسويق السفر الرقمي "Sojern"، فإن الولايات المتحدة تقع في المرتبة الأولى والمفضلة لدى معظم المسافرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد إيطاليا هي الوجهة الثانية الأكثر شعبية للمسافرين من الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العيد، حيث تستحوذ على أكثر من 10 في المائة من الرحلات المحجوزة بينما تحتل مصر المرتبة الثالثة بحصولها على 8.7 في المائة من الحجوزات من جميع أنحاء المنطقة.

وجاء ترتيب الوجهات السياحية كالتالي:

الولايات المتحدة الامريكية

إيطاليا

مصر

الهند

المملكة المتحدة

فرنسا

يأتي هذا فيما وثّق مدون رحلات السفر والمصور الكندي «كيفن واغار» رحلته لمدينة الأقصر خلال ركوب المنطاد الطائر، حيث قال إن زيارة المنطاد تجربة لا يمكن تجاهلها أثناء زيارة مدينة الأقصر، وفقا لحواره مع الشبكة الأمريكية «سي إن إن».

من جابنها، قالت الشبكة الأمريكية: إن مدينة الأقصر بطابعها الأثري الفريد تتميز عن جميع بقاع العالم، كما أنها من بين أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، حيث يكاد ينطق كل أثر فيها بتاريخ قدماء المصريين الذين عاشوا قبل آلاف السنين، فضلا عن أنها تضم أكثر من 800 منطقة ومزار أثري.

وأوضح «واغار»، في مقابلة مع موقع «CNN»: إن الأقصر تشتهر بمعابدها الرائعة والمقابر الموجودة في وادي الملوك، متابعًا: عندما خطط لزيارة الأقصر، علمت أن التحليق بالمنطاد الطائر يُعد تجربة لا يمكن تفويتها خلال زيارة المنطقة.