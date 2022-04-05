الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: مصر فى المرتبة الثالثة بقائمة الوجهات السياحية للمسافرين من الشرق الأوسط

السياحة في مصر
السياحة في مصر

رشحت كبرى شركات السفر الرقمي الأمريكية  “Sojern”  والتي تقع مقراتها في ولاية نبراسكا الأمريكية، مصر من ضمن أهم الوجهات السياحية الشعبية والأكثر طلبا لدى السياح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتحديدا لقضاء إجازة عيد الفطر وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال”.

 

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تكون الفترة من الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري الأكثر ازدحاما في مصر تزامنا مع زيارات السياح لمصر.

 

ووفقًا لأحدث البيانات من شركة تسويق السفر الرقمي "Sojern"، فإن الولايات المتحدة  تقع في المرتبة الأولى والمفضلة لدى معظم المسافرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وتعد إيطاليا هي الوجهة الثانية الأكثر شعبية للمسافرين من الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العيد، حيث تستحوذ على أكثر من 10 في المائة من الرحلات المحجوزة بينما  تحتل مصر المرتبة الثالثة بحصولها على 8.7 في المائة من الحجوزات من جميع أنحاء المنطقة.

 

وجاء ترتيب الوجهات السياحية كالتالي:

الولايات المتحدة الامريكية 

إيطاليا
مصر
الهند
المملكة المتحدة
فرنسا

 

يأتي هذا فيما وثّق مدون رحلات السفر والمصور الكندي «كيفن واغار» رحلته لمدينة الأقصر خلال ركوب المنطاد الطائر، حيث قال إن زيارة المنطاد تجربة لا يمكن تجاهلها أثناء زيارة مدينة الأقصر، وفقا لحواره مع الشبكة الأمريكية «سي إن إن».

 

من جابنها، قالت الشبكة الأمريكية: إن مدينة الأقصر بطابعها الأثري الفريد تتميز عن جميع بقاع العالم، كما أنها من بين أهم مناطق الجذب السياحي في مصر، حيث يكاد ينطق كل أثر فيها بتاريخ قدماء المصريين الذين عاشوا قبل آلاف السنين، فضلا عن أنها تضم أكثر من 800 منطقة ومزار أثري.

 

وأوضح «واغار»، في مقابلة مع موقع «CNN»: إن الأقصر تشتهر بمعابدها الرائعة والمقابر الموجودة في وادي الملوك، متابعًا: عندما خطط لزيارة الأقصر، علمت أن التحليق بالمنطاد الطائر يُعد تجربة لا يمكن تفويتها خلال زيارة المنطقة.

Sojern مصر صحيفة “ ذا ناشيونال صحيفة ذا ناشيونال مصر وجهة سياحية أجازة العيد الكبير العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

صحيفة: روسيا أطاحت بالولايات المتحدة فى الشرق الأوسط

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى قضية «أحداث فض اعتصام النهضة»

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة