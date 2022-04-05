«العائدون» يكشف فلسفة الأجهزة المصرية لإنقاذ المتعاونين داخل عمق داعش

سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل "العائدون"، الذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان أمير كرارة، الضوء على دور الأجهزة الأمنية المصرية في عدم التخلي عن المتعاونين معها، وإنقاذهم حتى وإن كان في داخل معترك الحرب بالمناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش.

وكان قد سافر أمير كرارة، في مسلسل "العائدون" الحلقة 2، إلى إحدى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بصحبة فريقه المكوّن من أمينة خليل وإسلام جمال، لإنقاذ أبو مصعب الذي تم اكتشاف خيانته للتنظيم ولكن كانت داعش قد نفذت حكم إعدامها فيه بالفعل، وتم توجيه الخطة لإنقاذ متعاون آخر.

وشهدت الحلقة التخطيط لعملية إنقاذ لأحد المتعاونين مع فريق الأمن المصري والملقب بأبى عميرة المصري الموجود في داعش واكتشافهم لخيانته لهم لصالح الأجهزة الأمنية المصرية، والذي تم توجيه أن يربط على وجهه رباط شاش ليكون مثل المصابين بالحروق والموجودين بكثرة في هذه المنطقة بسبب الحرب، ثم اللقاء به في مستشفى متطرفة في القرية.

وكانت خطة الأجهزة الأمنية باختيار هذا المستشفى لتطرفه وقدرتهم على عملية الإنقاذ لعميلهم بسهولة، خاصة أن تنظيم داعش الإرهابي لا يذهب إليها وتركوها من أجل المرضى من أهل البلدة، وبسبب الحرب وترك الأطقم الطبية لمكانهم في المستشفى والاعتماد على الأطباء المتطوعين فقط، يأتي دور الفنان أمير كرارة ليقوم بدور طبيب من أجل عملية الإنقاذ.

تدور أحداث مسلسل "العائدون" حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

يشارك فى بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.