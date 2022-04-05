الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة على دسوقي رائد فن «الباتيك» والبهجة الشعبية عن 85 عاما

على دسوقى فنان التصوير
على دسوقى فنان التصوير وفن الباتيك

توفى مساء اليوم الاثنين الفنان على دسوقى، أحد رواد فن التصوير والمتخصص فى فن "الباتيك" عن عمر يناهز 85 عاما.

الناقد التشكيلي الفنان صلاح بيصار نعى "دسوقى" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلاً: "وداعا على دسوقى فنان الباتيك والبهجة الشعبية عن عمر يناهز 85 عاما، رحل الفنان على دسوقى بعد معاناة المرض.. وما يعزينا ما تركه من أعمال فى فن التصوير فى الريف والحياة الشعبية ألوان منطفئة.. لكن أعماله في فن الباتيك"الرسم على القماش بمعالجات شمعية "أصبحت علامة على فنه بالوانه الغنائية الصداحة جسد من خلالها حركة الحياة فى الحارة المصرية بقاهرة المعز من بائع الفول والمقهى وبائع الخبز وحواديت النساء والعاب الاطفال.. فى نسق وإيقاع خاص تميز به.

قد يكون رسمًا توضيحيًا

قال عنه الفنان بيكار: «على دسوقى بخامة الباتيك  بدأ يصيح بأعلى صوته بعد أن كان صوته خافتاً لدرجة الهمس.. فقد بدأت البنيات الصارخة.. الأحمرارات الساخنة.. والأصفرات المتوهجة، والأسودات القاتلة والأبيضات تنشر تألقها ووهجها في لوحاته، فينبعث منها دفء صيفي أكثر مصرية وحرارة وحيوية.. من الأجواء الضبابية الناعسة التى كانت تغمر لوحاته السابقة.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الجنة".

قد يكون فنًا

جدير بالذكر أن، ولد الفنان على دسوقى فى 29 مارس 1937، و تخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1959  ، وهو عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين ، ومؤسس جمعية فنانى الغورى ، وجماعة أتيلييه الفنانين والكتاب بالقاهرة ، وشعبة لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والجمعية الاهلية للفنون الجميلة ، وجمعية محبى الفنون الجميلة.

قد يكون فنًا

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان كل من مصمم مناظر بالتليفزيون العربى، وفنان تشكيلى ، أما الأماكن التى عاش بها الفنان كل من الأقصر وأسوان .

تقتنى كل من وزارة الثقافة، ومتحف الفن المصرى الحديث، ووزارة الخارجية، وهيئة الاستعلامات، ومتحف الفن فى بازل بسويسرا، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلى المصرى، والسفارة المصرية بباريس العديد من أعماله الفنية.

الفنان على دسوقى صلاح بيصار بيكار فن الباتيك فن التصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة