وفاة على دسوقي رائد فن «الباتيك» والبهجة الشعبية عن 85 عاما

توفى مساء اليوم الاثنين الفنان على دسوقى، أحد رواد فن التصوير والمتخصص فى فن "الباتيك" عن عمر يناهز 85 عاما.

الناقد التشكيلي الفنان صلاح بيصار نعى "دسوقى" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلاً: "وداعا على دسوقى فنان الباتيك والبهجة الشعبية عن عمر يناهز 85 عاما، رحل الفنان على دسوقى بعد معاناة المرض.. وما يعزينا ما تركه من أعمال فى فن التصوير فى الريف والحياة الشعبية ألوان منطفئة.. لكن أعماله في فن الباتيك"الرسم على القماش بمعالجات شمعية "أصبحت علامة على فنه بالوانه الغنائية الصداحة جسد من خلالها حركة الحياة فى الحارة المصرية بقاهرة المعز من بائع الفول والمقهى وبائع الخبز وحواديت النساء والعاب الاطفال.. فى نسق وإيقاع خاص تميز به.

قال عنه الفنان بيكار: «على دسوقى بخامة الباتيك بدأ يصيح بأعلى صوته بعد أن كان صوته خافتاً لدرجة الهمس.. فقد بدأت البنيات الصارخة.. الأحمرارات الساخنة.. والأصفرات المتوهجة، والأسودات القاتلة والأبيضات تنشر تألقها ووهجها في لوحاته، فينبعث منها دفء صيفي أكثر مصرية وحرارة وحيوية.. من الأجواء الضبابية الناعسة التى كانت تغمر لوحاته السابقة.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الجنة".

جدير بالذكر أن، ولد الفنان على دسوقى فى 29 مارس 1937، و تخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم التصوير 1959 ، وهو عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين ، ومؤسس جمعية فنانى الغورى ، وجماعة أتيلييه الفنانين والكتاب بالقاهرة ، وشعبة لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والجمعية الاهلية للفنون الجميلة ، وجمعية محبى الفنون الجميلة.

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان كل من مصمم مناظر بالتليفزيون العربى، وفنان تشكيلى ، أما الأماكن التى عاش بها الفنان كل من الأقصر وأسوان .

تقتنى كل من وزارة الثقافة، ومتحف الفن المصرى الحديث، ووزارة الخارجية، وهيئة الاستعلامات، ومتحف الفن فى بازل بسويسرا، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلى المصرى، والسفارة المصرية بباريس العديد من أعماله الفنية.