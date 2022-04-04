الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين قبل ترويجهما مواد مخدرة فى حلوان

حشيش
حشيش

نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان فى ضبط عاطلين تخصصوا فى تجارة مخدر الحشيش.

كانت البداية أثناء مرور الرائد أحمد فتحى ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، على رأس قوة من أفراد الشرطة السريين مستقلين سيارة الشرطة عصرًا، وأثناء مروره بدائرة القسم لاحظ وجود شخصين يقفان على جانب الطريق، أخرج أحدهما علبة سجائر من بين طيات ملابسه، ثم أخرج منها قطعة داكنة اللون تشبه جوهر مخدر الحشيش وأعطاها للآخر، على الفور قام بمباغتتهما والالتفاف حولهما وتمكن من ضبطهما وإحكام السيطرة عليهما، واستخلص علبة السجائر من يده، وبفحصها وفض محتوياتها، عثر بداخلها على كمية من القطع داكنة اللون تشبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش، تم التحفظ عليها.
 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بالاتفاق فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي  تخصص فى الاتجار فى جوهر مخدر الحشيش، وتقطيع وتجزئة مخدر الحشيش، والمبلغ المالى من متحصلات بيع مخدر الحشيش، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهما من متعاطي ومدمني مخدر الحشيش، وعليه تم التحفظ عليهما والمضبوطات والعودة لديوان قسم شرطة حلوان، وتحرر المحضر اللازم.

تشكيل عصابي شرطة حشيش عملاء حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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