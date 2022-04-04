انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مصنع ورق بأكتوبر

أمرت النيابة العامة في الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات نشوب حريق في مصنع ورق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقى مديرأمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع ورق بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب علي مساحة صغيرة تحتوي على مخلفات ورقية دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.