توقيع بروتوكول تعاون بين «الاعتماد والرقابة الصحية» و«تيموس الدولية».. غدا

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، غدًا مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع مذكرة التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة تيموس الدولية.

وقالت إن الهيئة تعمل على تشجيع المنشآت الصحية على اختلاف فئاتها وقطاعاتها، ليس فقط على الحصول على الاعتماد الوطني، ولكن على تمهيد الطريق لتلك المنشآت ودعمها للمشاركة في السياحة العلاجية، ما يضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بالصعيدين الإقليمي والدولي.

يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة على أداء الرسالة المنوطة بها في النهوض بالقطاع الصحي المصري، وتأكيد الثقة في جودة مخرجاته على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتعد هيئة "تيموس" أهم الجهات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية، ما يجعل منشآتنا الصحية المصرية الحاصلة عليها، وجهة للمرضي الدوليين سواء في مصر أو في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في أن تكون مصر واحدة من الوجهات العالمية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى الدوليين والذي ينعكس بدوره ايجابياً على الاقتصاد المصري.