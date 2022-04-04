الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أطفال فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

لقى طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة اثر حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بطريق قرية كفر المحروق بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام والجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقي  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر المحروق بدائرة مركز كفرالزيات وسقوط مصابين ووفيات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  إلي موقع البلاغ  وتبين وقوع حادث تصادم َبسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الملاكي تسببت في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي ومصرع شخص وإصابة 3 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتبين أن المتوفي  يدعى "الهادي أ" ويبلغ من العمر 15 عاماً وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات 

والمصابين هم "خالد ا" ويبلغ من العمر 17 عاما و"زياد ص" ويبلغ من العمر 15 عاما و" سمير م"ويبلغ من العمر 16 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.

طفل مصرع 3 آخرون كسور وجروح حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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