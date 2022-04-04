الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إكسون موبيل تسجل أكبر أرباحها في 13 عاما نتيجة لارتفاع أسعار النفط

إكسون موبيل
إكسون موبيل

حققت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للطاقة أكبر أرباحها منذ عام 2008، حيث تسببت حرب روسيا في أوكرانيا في اضطراب أسواق النفط العالمية.
 

ويأتي إعلان إكسون أن نتائج الربع الأول ربما تكون قد وصلت إلى نحو 11 مليار دولار ليبشر بتعافي الأرباح في صناعة النفط مع تأثر خطوط الإمداد بسبب العقوبات التجارية وتعطل عمليات الشحن وارتفاع الطلب.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرباح المفاجئة لا تأتي بدون مخاطر، حيث يتعرض القادة السياسيون لضغوط لتهدئة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمخاوف من حدوث نقص، وقد اتهم بعض القادة شركات النفط بالتلاعب والتربح.
 

ونقلت بلومبرج عن إكسون قولها إن نتائج الربع الأول ربما تكون قد زادت بواقع ملياري دولار عن أرباح الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، عندما حققت الشركة 8ر8 مليار دولار.

النفط أسواق النفط الطاقة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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