لا يفوتك هذا المساء| روسيا تُحذر من انضمام أوكرانيا لـ«الناتو».. ومصر تعزي السودان فى ضحايا «مركب سنار»

شهدت الساحة العالمية عددصا من الأحداث الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها كانت تحذيرات روسيا لأوكرانيا من معاودة التفكير في الانضمام إلى حلف “الناتو”، ويرصد «الدستور» في السطور التالية أهم أخبار نشرة الساعة العاشرة مساءًا..

روسيا: على أوكرانيا أن تنسى فكرة الانضمام للناتو

صرح سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسية، حول ما يحدث في أوكرانيا أنه يجب أن لا تنسى فكرة الانضمام للناتو، ويؤكد تمسك روسيا بضرورة حياد كييف للتكملة (اضغط هنا)

يسرا: «ديدى هانم» لا تشبه «بكيزة الدرمللى»

صرحت الفنانة يسرا حول مشاركتها فى الموسم الرمضانى الحالى إنها تكتب عودتها إلى الكوميديا مجددًا، من خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، حيث أنها تشارك خلال رمضان 2022 بمسلسل مع نخبة من الفنانين الكبار الموهوبين للتكملة (اضغط هنا)

لبنان: تصريحات نائب رئيس الحكومة عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤها

استمرت الأخبار حول أزمة لبنان والتي يحرص المسئولين على التعليق حولها، و قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التي أعلن خلالها إفلاس دولتهم لبنان تم اجتزاؤها للتكملة (اضغط هنا)

التضامن: ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة الإنجابية للأمهات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال موقعها الإلكتروني، عن ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، كما أن وقف الزواج المبكر للفتيات حدى من العديد من الأزمات، إضافة إلي وضع شروط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة للتكملة (ضغط هنا)

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار»

قدمت مصر التعازي لدولة السودان الشقيق وذلك عقب حادثة غرق مركب بولاية سنار، حيث لاقى عددا من العاملين الزراعيين حتفهم، وتوفي أكثر من عشرين شخصا أغلبهم من السيدات للتكملة (اضغط هنا)

مستشار المفتي: الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير

صرح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية مفتي عاشور، إن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر وليس العسر، حيث أن المشقة تجلب التيسير، للتكملة (اضغط هنا)