الأنبا رافائيل يترأس الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة الأزبكية

ترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الاجتماع العام الأسبوعي بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.

وترأس نيافته صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وألقى الأنبا رافائيل عظة روحية للتأملات في أسبوع المخلع بالصوم الكبير، والحديث عن معجزات المسيح في حياته على الأرض، وأهمية الرجاء في الله بكل وقت، واستغلال فترة الصوم للصلاة والتقرب إلى الله.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبي، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.