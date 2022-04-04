الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحضور شكرى.. جلسة مباحثات عربية روسية حول الأزمة الأوكرانية

جلسة مشاورات بحضور
جلسة مشاورات بحضور شكري

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ووفد الوزراء العرب، منذ قليل، جلسة مشاورات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم عقد جلسة المشاورات بحضور شكري، ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، مع لافروف، بشأن الأزمة في أوكرانيا.

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بحث حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا 

ووصل وزير الخارجية، ووفد الوزراء العرب، إلى روسيا، ضمن جولته التي تشمل، بولندا، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة الأوكرانية بشكل دبلوماسي.

وتأتي الجولة سعيًا نحو المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

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وسيعقد شكري والوفد العربي، غدا الثلاثاء، اجتماعا مع دوميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، في بولندا لبحث سبل حل الأزمة الحالية مع روسيا.

وتأتي زيارة شكري، والوفد العربي، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

روسيا وزير الخارجية شكرى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الأزمة الأوكرانية

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وائل لطفي

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