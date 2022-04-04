تحيي الكنيسة ذكراهم اليوم.. تعرف على القديسين الشهداء السبعة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بتذكار السبعة القديسين الشهداء.

وقال كُتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي إن السبعة القديسين الشهداء هم: الكسندروس المصري، وأغابيوس من غزة، وتيمولاؤس من البنطس، وديوناسيوس من طرابلس، وروميلوس وبليسوس من قرى مصر: وهؤلاء ارتبطوا بالمحبة المسيحية، وأتوا إلى قيسارية فلسطين، واعترفوا أمامه بالسيد المسيح؛ فنالوا إكليل الشهادة فى زمن دقلديانوس.