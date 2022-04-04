الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه الفيوم يفتتح ورشت سلامة ومأمونية مياه الشرب وأمن تداول الصرف الصحى

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يفتتح ورشتى سلامه ومأمونية مياه الشرب

افتتح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ورشتي عمل لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وأمن تداول الصرف الصحي بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، والتى نظمتها إدارة سلامة ومأمونية المياه بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بحضور الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل والمحاسب محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والمهندس سامي كامل رئيس قطاع المياه.

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قالت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، إن عقد مثل هذه الورش بحضور مسئولي الجهات المشاركة من داخل الشركة يهدف لكيفية إعداد الخطط لإنجاز المهام الموكلة إليهم الخاصة بخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وأمن تداول الصرف الصحي، لما له من تأثير على البيئة المحيطة والصحة العامة وتوفير نظم امداد آمنة لمياه الشرب وحتى وصولها للمستهلكين.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع عدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن والمراكز، وممثلي القطاعات والشركات والهيئات الخدمية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة، للعام المالي 2021/2022 بجميع مراكز المحافظة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام مديرية الطرق، ومسئولي قطاع الكهرباء، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ومدير عام ادارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2021/2022، بمختلف مجالس المدن، بمجالات أعمال الكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم وشراء المعدات، وأعمال عدد من الكباري، وتكاسي المجاري المائية، ورصف الطرق المحلية، كما تم عرض نسب تنفيذ الخطة بكل قطاع من تلك القطاعات، ونسب الصرف بكل مركز من مراكز المحافظة.

 

رئيس مياه الفيوم يفتتح ورشتى سلامه ومأمونية مياه الشرب وأمن تداول الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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