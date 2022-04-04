ضبط المتهمين بمقتل شاب بمشاجرة في المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي متهمين بمقتل شاب في المطرية إثر مشاجرة نشبت بينهم.

كان قد تلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام بوصول "هـ. م"، 34 سنة، جثة هامدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بأن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة وفي أثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض، وعلى الفور قام الجيران بنقله إلى مستشفى المطرية العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.