برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتطوير معهد ناصر

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

وأضاف أمين في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بعد شكاوى المواطنين من الخدمة الطبية المقدمة بالمعهد ومطالب تطويره، الأمر الذي يؤكد متابعة الرئيس السيسي الجيدة للوضع الصحي في مصر وسعيه إلى تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب، أن مخطط تطوير معهد ناصر سيشمل إضافة مباني جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام، مشيراً إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف تردد سنوياً ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

ونوه عضو مجلس النواب، بأنه سبق وتقدم بطلب إحاطة خلال الأيام الماضية بشأن تطوير معهد ناصر، بعد شكاوى المواطنين، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والانتهاء من مخطط تطوير معهد ناصر.

كما توجه النائب أشرف أمين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده ومشروعاته المستمرة للنهوض بقطاع الصحة في مصر وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.