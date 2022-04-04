الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة علي حريق نشب داخل منزل مهجور وورشة حدادة بمنشأة القناطر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور وورشة حدادة أول طريق المنصورية قرية نكلا بمنشأة القناطر دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة بنشوب حريق داخل منزل أول طريق المنصورية قرية نكلا بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق نشب داخل منزل مهجور وامتد إلى ورشة حدادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق منزل مهجور منشأة القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الأمثل للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان