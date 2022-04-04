السيطرة علي حريق نشب داخل منزل مهجور وورشة حدادة بمنشأة القناطر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل منزل مهجور وورشة حدادة أول طريق المنصورية قرية نكلا بمنشأة القناطر دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة بنشوب حريق داخل منزل أول طريق المنصورية قرية نكلا بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق نشب داخل منزل مهجور وامتد إلى ورشة حدادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.