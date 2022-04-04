الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس خادمة و3 آخرين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

حبس
حبس

جدّد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس خادمة و3 آخرين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، لقيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل شقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة القسم. 

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع (المُبلّغة، مقيمة محل البلاغ) وبصحبتها مخدومتها (مقيمة بالقليوبية، لها معلومات جنائية) وبسؤال المبلغة قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية واتهمت فى ذلك (مخدومتها سالفة الذكر) بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لطبيعة عملها كخادمة طرف المجني عليها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها (ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها، وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات.

قاضي المعارضات مدينة نصر حبس خادمة 3 آخرين سرقة مشغولات ذهبية

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